巴西國家衛生監測局（ANVISA）今天批准聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）研發用於治療新冠（武漢）肺炎的血清進行人體臨床試驗，驗證血清的安全性和有效性。

布坦坦研究所指出，已備妥3000瓶血清在人類身上測試，目的不是為了預防感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），而是用來治療疾病，防止病患發展成重症。

為了製造血清，研究人員將輻射滅活病毒注射在馬身上，產生抗體免疫球蛋白G（IgG），研究人員再將這些抗體從血液中提取，通過用於生產抗出血性蛇毒的血清技術進行純化。

在對活病毒感染的實驗室老鼠進行的測試中，布坦坦研究小組觀察到血清使用減少了病毒載量，並改善了實驗鼠的肺結構，注射血清的第二天，就在這些動物的肺部產生非常大的保護。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，抗武漢肺炎血清人體臨床試驗將與腎臟和高血壓醫院（HRIM）及聖保羅大學醫學院（FMUSP）附設綜合診所醫院（HC）合作進行，用於最近染病且具高度風險發展成重症的患者。

研究目的是驗證血清的安全性，指出最合適的劑量，以及血清對呈現武漢肺炎最初症狀患者的療效，期望這些患者不會發展成重症。

除了布坦坦研究所外，里約熱內盧的維塔巴西研究所（Instituto Vital Brazil）也在研發另一種可以用於治療新型冠狀病毒的類似血清，兩者之間的主要差別是製造方式：里約研究所使用新型冠狀病毒的重組S蛋白在馬中產生抗體，而聖保羅研究所使用滅活病毒。

柯瓦斯指出，在醫院進行測試的結果將提交國家衛生監測局，如經評估證實血清的安全性和有效性後，布坦坦即可申請授權使用血清治療武漢肺炎。

除巴西外，其他國家也展開血清研究，像是阿根廷政府，已在今年1月10日批准緊急使用授權。

(中央社)