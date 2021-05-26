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台股今日開高，開盤後1分鐘指數來到16706.29點，上漲110.62點，原本帶頭衝高的台積電翻回平盤，早盤強勢的聯電股價一度來到53.5元，上漲1.6元，後也翻黑，鴻海也是開高走低，大盤指數在接近9點15分時指數一度跌到平盤以下，但隨即拉升，10點過後指數再度由紅翻黑，觸及16565.26點，下跌30.41點。

鋼鐵股今日開高隨即走弱，中鋼、中鴻、大成鋼等目前股價都下跌，航運族群今日走勢分岐，昨日開高殺低的萬海今日開高，開盤不久又摔到平盤之下，9點20分後股價往上拉升，一度上漲9元來到125.5元，長榮、陽明股價則在平盤上下浮浮沈沈。

周二美股開高走低，但跌幅不大，台股今(26日)開盤以16645.17點、上漲49.33點開出，台積電開盤上漲4元，以587元開出，聯電在ADR上漲3.21%激勵下，開盤以52.3元、上漲0.4元開出，指數走高來到16706.29點，上漲110.62點，收復月線。

美國公債殖利率持續下跌，投資人仍憂慮通膨升溫以及經濟復甦速度，美股周二開高走低，道瓊工業指數收盤下跌81.52點(或0.24%)，以34312.46點作收，標普500指數終場下跌8.92點(或0.21%)，收在4188.13點，那斯達克指數收盤下跌4.00點(或0.03%)，收在13657.17點，費城半導體指數終場則是上漲11.69點(或0.37%)，收在3134.67點。台積電ADR收盤上漲0.57%，聯電ADR更上漲3.21%。

台股25日在電子、塑化領軍下，指數開高走高，盤中一度漲逾300點，終場收在16595.67點，上漲257.38點，航運族群開高後一路往下滑，資金回流到電子股，成交值5273.39億元。三大法人外資及陸資賣超11.84億元，投信買超13.82億元，自營商買超44.94億元，合計共買超46.92億元。

法人表示，上市櫃公司股東會全數延至7、8月舉行，而股東會大多是上市櫃公司對未來營運展望釋出利多的重要場合，現在有可能讓6月成為訊息空窗期，因此萬七關卡還是會進入壓力區。航運股獲利最好，SCFI貨櫃運價指數持續創新高，萬海4月每股獲利達2.75元，但當沖比太高影響籌碼穩定度，現在很多投資人都不敢抱股過夜，提醒操作上一定要嚴設停利停損點，電子資金最好要有5成以上，才是一個良性結構，才有助大盤回穩並繼續上攻。

(中時新聞網)