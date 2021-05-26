35歲偶像劇男神李國毅過去演出《我的自由年代》等走紅，戲外他和大他3歲緋聞女友橘子（甘煖琳）情牽多年，本月初終於鬆口承認戀情開花結果成婚。今(26日)週刊報導，直擊橘子近來私下小腹微凸，且已去照了3D超音波，兩人雙喜臨門，而李國毅望族家世也被起底，爺爺李樔槦早年是縣議員，一家人與前內政部長李鴻源是遠房親戚。

李國毅住在新北市泰山區，上面有四個姊姊，排行老么，他2006年演出公視《極限燙衣板》，2年再跟鄭元暢、彭于晏合作《蜂蜜幸運草》闖出名氣。前年他和橘子被拍到約會，鬆口承認與分分合合16年的橘子交往，當時他便預言可能閃婚，表示：「順其自然吧，我是屬於感覺跟衝動型。我是自由水瓶座，好像不會太計畫性，一定要去做什麼。」

李國毅本月初鬆口跟女友橘子結婚。（圖／翻攝自李國毅Lego Lee臉書）

一向對感情低調的李國毅，本月5日在臉書難得公開跟女友合影，透露兩人早在他19歲當藝人之前就認識交往，後來他愛上表演工作，也開始有責任感，「是大家的支持讓我想說出，我要照顧好這個人這輩子」。今《鏡週刊》則報導，23日直擊李國毅和橘子口罩帽子戴緊緊出現在自家豪宅走廊，側面看來橘子相當有孕味，間接證實兩人雙喜臨門。

據知，橘子已去照過3D超音波，而該項檢查通常在寶寶20週左右才會進行，因此推估女方至少懷孕5個月。而外型帥氣的李國毅是家中獨子，爸爸是白手起家的建築師，爺爺李樔槦則擔任過台北縣議員，曾獲頒「新北市政府模範父親」，跟李鴻源有親戚關係。傳聞李國毅在泰山的老家有600坪莊園，家中有高爾夫球場、農地、釣蝦場等，算是當地望族，李國毅小時候的興趣則是在家裡騎馬、養孔雀，可見出身不凡，但他對家中背景相當低調，每次被問總不願回應，甚至打趣說：「我怕被綁架」。

(中時新聞網)