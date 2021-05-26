無黨籍台北市議員林亮君昨(25日)在臉書表示，有一名助理接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診Covid-19，另外兩名同仁快篩陽性，最後的結果還是必須由PCR判定，林亮君今(26日)也寫下篩檢過程全紀錄，盼提供給其他跟她一樣需接受篩檢，並在家裡等待PCR報告者，應注意哪些事。她也說，當得知兩位同仁快篩陽性的當下，「我心涼了半截，腦中一片空白」。

林亮君26日在臉書透露，25日上午接到助理確診通知，於是先確認每一位同仁的健康狀況，緊接著約好篩檢時間，大家前往採檢，群組裡面大家一時慌亂無措；此外，團隊也討論是否要直接對外公布有人確診，一旦公布，同仁們各自的人際壓力一定會排山倒海而來，但最後仍然決定對外公布，因為民代及助理的工作性質需要接觸很多民眾，唯有把狀況揭露出來，大家也會留意是否有相關接觸史，觀察自己身體狀況。

林亮君說，接著和同仁各自騎乘機車到剝皮寮篩檢站，現場指揮官一開始說明目前台北市萬華專案篩檢站的政策，如果是快篩陽性的民眾，不能離開，必須直接進入篩檢站的隔離區域，等待防疫專車接送至集中檢疫所安置，此外，篩檢會一口氣採檢兩次，做為快篩及PCR的檢體，當插入健保卡、量額溫、消毒手部、填寫個人聯絡資訊，確認無誤後就前往採檢區。

至於採檢區狀況，林亮君說，當時採檢人員喊「來～頭抬高」，接著一支細長的棉花棒深入鼻孔，有點像是去耳鼻喉科醫師治療鼻腔，但更深入，讓她第一次覺得頭好像很大，怎麼可以伸進去那麼裡面，第二根棉花棒在同一個鼻孔插入，這次更深，「我的天啊這樣會流鼻血吧」，當時左眼已飆淚，接著採檢完成，「被捅了兩次鼻孔，沒有流鼻血」。

接下來林亮君到等候區座位坐下，現場指揮官再次講話「我希望大家如果可以，還是要去接種疫苗，那才能真正保護自己，即使染疫，也可以避免重症的狀況。現在請等待快篩結果，由於這裡病毒濃度很高請各位不得交談，也不可以講電話，感謝大家。」她說，感受到手機瘋狂震動，一堆訊息及來電，當時同仁們一個個接受採檢，現場異常寧靜，只聽到檢疫人員要求已受不了的受檢者保持冷靜「不要動！你不要動～」，還有自己在口罩下的呼吸聲，氣氛十分肅殺。

林亮君指出，現場也有其他民眾在等候報告，也不曉得過了多久，可能是15分鐘或20分鐘，檢疫人員開始喊名字，XXX請往這裡移動，喊完名字的下一秒，檢疫人員會指引你該前往的地方：如果指向剝皮寮傳統建築的木造大門，就代表陽性，如果指向廣州街，就是陰性，殘酷舞台，「我的兩位同仁，被指向木造大門，我心涼了半截，腦中一片空白。只看到他們進去後手指被夾上血氧機，隨即木門關起。」

林亮君說，接著喊到她的名字，指向廣州街，於是往外移動，消毒人員請她張開雙手，噴灑消毒水，鞋底也不放過，眼睛來不及閉上，刺痛到不行。還沒辦法張開眼，「您好，我是現場的副指揮官，等一下回家請記得將身上衣服浸泡漂白水或消毒水後，立刻洗起來，這裡病毒濃度很高，請一定要消毒衣物」，自己站在廣州街，頓時不知所措，後方有一台防疫公車，檢疫人員正在確認人數，將把現場快篩陽性的民眾載離。

林亮君透露，後來與快篩陰性的同仁們匆匆分開，各自返家，兩名同仁隨後搭上防疫公車，前往集中檢疫所，確認同仁抵達檢疫所後，決定要來休息，但卻一整夜大失眠，半夢半醒間還夢到PCR報告出爐。她說，由於檢體太多，PCR結果可能要等三、四天，自己覺得蠻煎熬，但能做的也只有好好繼續為大家服務，量體溫、感覺自己身體的變化，「今天我都很好，只有失眠帶來的頭暈頭痛，還有不知道為何一夜之間體重掉了快一公斤。希望目前在檢疫所的同仁們，一切平安」。

(中時新聞網)