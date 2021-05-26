太漂亮！一名網友透露，日前在家翻相簿時，看到一張女子的寫真照片，照片中的女子五官清秀，穿著細肩帶睡衣，臉上掛著笑容十分好看，仔細一看才發現這似乎是媽媽年輕的照片，照片曝光後，不少網友幽默回應，直呼「想當妳爸了」。

一名網友24日在論壇《Dcard》閒聊板發文，內文指出，前陣子意外找出一本從未看過的厚重相簿，打開後發現裡頭珍藏的照片全是媽媽年輕時的漂亮身影，讓她大吃一驚，急忙的抱著相簿跑來去詢問媽媽。

原PO媽媽則一派輕鬆的回應，「喔寫真啊」，讓原PO驚訝到蹦出一句，「原來我媽以前那麼漂亮！」透過原PO發出來的照片可見，原PO的母親當時留著一頭及肩的微捲短髮，身上則穿著淡黃色的細肩帶睡衣，胸前若隱若現，笑起來相當的清新脫俗卻又不失性感。

文章曝光後，不少網友紛紛留言回應，「….你媽也太正了吧，超辣」、「媽媽我不想努力了」、「岳母漂亮」、「缺老公嗎，多一個哥哥或弟弟也行」、「想當你爸」。

也有網友貼出自己母親的年輕美照，感嘆以前的美女都比現在的網美好看很多，自然又漂亮；還有不少網友搶著曬出母親的舊照比美，笑說，「我媽媽以前也很好看！還說她從國小就很多人送他禮物，雖然我是半信半疑啦。」

(中時新聞網)