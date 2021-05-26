防疫險峻下，政府一再宣導禁止室內5人以上聚會，但還是有民眾耐不住寂寞，應是要偷偷躲在民宅內聚會。基隆市第二分局昨晚獲報，和二路上一處民宅內發生多人鬥毆，立刻出動員警前往壓制，屋內的人一路打到屋外，警方到場壓制後發現，現場竟有6人聚集在民宅內飲酒作樂，依傳染病防治法第37、67條及70條，函送衛生機關裁處。

6男躲基隆民宅偷飲酒作樂，醉到互毆砸大門全遭法辦。(戴志揚翻攝)

警方調查，昨(25日)晚間6時許，基隆市警察局第二分局和一路派出所接獲報案，指稱本市和二路段有糾紛，和一路所所長率員警立即趕赴現場。

警方到場後，一票人等還在現場劍拔弩張，經強勢控制現場後，才發現現場6名鬥毆男子都互相認識，住家公司內飲酒聚會，其中一名王姓男子因和林姓男子男等5人喝到產生口角，直接就在現場大打出手互毆，接著林男等5人持器物搗毀王男住家大門。

衝突過程中王男手指遭割傷、住家大門遭毀損。警方立刻將6人全數帶回詢問，全案依聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪移送基隆地檢署偵辦；本案眾人違反室內5人以上聚會及外出未戴口罩規定，依傳染病防治法第37、67條及70條，函送衛生機關裁處。

第二分局呼籲暴力不能解決問題，有爭執應耐心溝通，另提醒民眾停止室內5人以上、室外10人以上聚會；出入營業及公共場域應落實戴口罩及維持社交安全距離。

(中時新聞網)