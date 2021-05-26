中央流行疫情指揮中心昨宣布第三級警戒將延至6月14日，教育部也宣布停止到校上課至6月14日，一位女網友發文表示，為了照顧在家學習的孩子，只能向公司請防疫照顧假，但也因此沒了薪資收入，因此想問有沒有加減賺錢的方法。貼文引起網友討論，其中一人說，可以借一萬元，請私訊帳號並提供預計還錢的日期，甚至還說明年還也沒關係，超佛心的留言讓許多看了感動直呼，台灣社會的美好。

一名女網友在臉書社團《我是南港人》發文表示，為了照顧停課待在家的孩子，只能向公司請防疫照顧假，但也因此沒了薪資收入，下個月可能沒錢過日子，因此PO網求助網友，有沒有什麼可以加減賺錢的方法？

貼文引起討論，不少暖心網友紛紛提供協助，「我太太會去採買東西，有需要的食物或用品，請私訊我，我們會郵寄給您，加油」、「私妳了，生鮮 肉品 蔬果 讓妳家裡團購看看 ，加減賺一點點，但本來就賣很便宜了，微量補貼生活那種」

其中有一位網友留言表示，「我可以借你1萬塊，請私訊你的帳號給我，並提供預計還款日期，明年也ok，加油！」讓不少人看了感動直呼，「哇！您是佛祖轉世的吧！讚嘆您」、「感謝善舉」、「太感動了」、「看見台灣社會的美好」。

另有網友表示，如果真的有困難的話，可以尋求社會局的協助。也有人貼出教育部網站公告的規定「高中以下學生（含幼兒園）的家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。」

(中時新聞網)