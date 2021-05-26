國內已經有19家銀行、證券和壽險公司捲入這波疫情，染疫人數近30人；金管會堅持銀行、證券期貨與保險三業「營運不中斷」。眼見每天染疫人數持續延燒，台新金(2887)支援抗疫，宣布捐3000萬元協助抗疫；富邦集團也宣布捐款2300萬元攜手抗疫。

台新金的捐助對象為台北市政府1000萬元，新北市政府1000萬元，台大醫院500萬元，台北市立聯合醫院500萬元，共計3000萬元。

富邦集團的捐助對象為台北市政府、新北市政府防疫專戶各新台幣1,000萬元，台大醫院新台幣300萬元支援醫護人員的隔離費用等。

近期台灣本土新冠疫情日益嚴峻，每日確診案例居高不下，目前全國已升級至第三級警戒，且因確診案例多集中於台北市及新北市，雙北醫療院所負荷加重，不僅位在第一線的醫護人員疲於奔命，更面臨防疫物資短缺的困境。對此，台新金和富邦集團在金融業中率先拋磚引玉，落實企業社會責任，積極傳遞正向力量、實踐正向關懷。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對這波疫情，富邦盼能成為社會堅實的後盾，為相關團體提供支援與協助，也期望匯聚社會各界的力量，讓大家攜手幫助台灣挺過疫情。

目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，北市府已啟動線上捐款專戶平台，這些捐款使用對象包含前線的醫護人員，和所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等。

(時報資訊)