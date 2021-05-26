國內疫情升溫，現在最重要的無疑是盡速施打疫苗，取得群體免疫。但至今，台灣只拿到71萬劑AZ疫苗，民進黨政府面對疫苗供應期程與規劃，外界仍不清楚，針對大陸代理的BNT疫苗能否進口，中央也未鬆口。對此，藥師林士峰發文指出，這種全因意識形態的防疫措施，簡直無知。

林士峰昨(25)晚發文表示，民進黨政府因為大陸代理，拒絕進口BNT疫苗，但事實上台灣有些進口藥品的總代理，是由中國地區的藥廠負責。他指出去年底曾接到一張慢性病處方箋，裡面有一個藥名為「澤珂」，在當時是他第一次接觸到的藥品，由於拿到處方箋的時候病人已經很接近領藥時間了，所以花了不少心力在追蹤這個藥品的放貨狀況。

林士峰指出，這個藥在國內是裕利總代理，而在向裕利訂貨之後，裕利會向這顆藥的負責藥廠楊森提出訂單，由於他也從來沒接觸過楊森藥廠，他們會向位於大陸的代理商提出建檔要求，許可之後，才會放行裕利發貨。

林士峰表示，如果你還因為意識形態反對大陸代理的BNT疫苗，那你不知道的事，我們身邊早就很多中國代理、中國製造、中國原料的產品，「一味的抗中保台，只是一種無知的延伸。」

該貼文引發討論，網友在底下留言表示「食衣住行幾乎都有含『大陸製造』」、「就像acer電腦的充電線是大陸製的一樣，難道要為了抵制大陸而不用國貨嗎」、「他們就雙標啊，那一次不雙標了」、「9成中藥還是對岸來的」、「那些無知的人太多了」。

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(中時新聞網)