臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」發文。（圖／翻攝自臉書）

民進黨近日一再指控大陸對台灣發動認知作戰，但被PTT網友抓包，其實是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐在「自導自演」；而林24日也在臉書坦承是「自以為有趣的反串留言」並道歉，讓民進黨深陷「網軍風暴」中。網紅粉專「小聖蚊的治國日記」酸，只要副總統賴清德登高一呼，自己也深受總統蔡英文的網軍所害，逼宮請蔡下台，並承諾在他帶領下民進黨不再用網軍，就能夠一人救全黨，

臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」昨日（25）發文表示：「民進黨完蛋了嗎？我可不這麼認為。還有一個人可以拯救民進黨，他的名字就是『賴清德』。」

小聖蚊的治國日記指出，賴清德只要登高一呼：「對於蔡總統的網軍，我最是深受其害，我早就呼籲過蔡總統不要用網軍攻擊抹黑我，如果當初聽我的，也不致於拖累全黨。現在為了挽回民眾的信任，請蔡英文下台，請大家支持我當總統兼任黨主席！民進黨在我的帶領之下，絕對不會再用網軍！台灣一定可以重返榮耀！」如此一來，民進黨基本上就能從網軍風暴中穩定陣腳並順利脫身。

文章一出，獲得近1500個讚、超過210則留言，討論熱烈。網友紛紛回應：「我也覺得這次他最爽，蘇導、太子都聲望下跌，他躲起來，都沒他的事」、「他如果會這樣喊他早就喊了，問題是他自己都吞下去了，對他已無期待！其實當初如果讓林全進了BNT，民進黨早就千秋萬世了呵呵」、「賴清德下次有機會出來選嗎？我覺得他們會推蘇貞昌耶，我比較想投賴清德」、「此論點大概2年多前大部分綠營支持者都這樣想，結果後來看到網軍全噤聲」、「他會求饒第一次，第二次一樣會被空軍打到求饒」。

(中時新聞網)