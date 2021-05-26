【愛傳媒葉毓蘭專欄】自諾富特混居與華航機師感染的破口造成疫情惡化以來，至今中央防疫更加混亂，不只是疫苗數量不足，連施打順序也令人搖頭，除了醫護人員之外，許多基層人員，包含警消、社工、外送員乃至清潔人員，這些人為了維持社會正常運作，無法因為居家或分流辦公而拒不出勤，但他們的防疫條件卻從未被政府重視。

從防疫的角度來看，他們的染疫風險比一般民眾高。海外不乏案例顯示，如快遞外送員易成被感染者與防疫破口，將病毒傳播給叫外送的民眾，例如五月初澳洲亦有出現兩名外送員因確診，而必須要回溯採檢百人的情況，因此多國皆有針對外送員加強篩檢措施，最近媒體更指出雙北外送接觸一天至少10萬人次，因此如何加強外送員的篩檢與疫苗施打極為必要。

而警消更因日常業務接觸廣大民眾，只要任何一個染疫後都將出現難以彌補的破口，例如先前雙北都有警消確診案例。北市萬華也有社工為了案主權益而不幸染疫的情形發生。

政策錯誤和政府失靈，讓這群人在欠缺充足防疫保護下，繼續維持高強度的勞動、勤務，宛如核災現場，無任何防護裝備的救難人員，必須要立刻投入救災現場一樣，他們的犧牲固然可敬，但導致無裝備就要趕赴現場的政府，難道都沒有責任嗎？並非塑造英雄後，就可以抹除防疫政策失能的結果。

更讓疫情雪上加霜的是，英國變種病毒不僅無症狀感染者眾多，傳染力更是勝於前，任何一個可能潛在的破口，都將導致感染快速傳播，這群維持社會正常運作的人員，他們的防疫安全被漠視，他們的勞動權益在防疫或染疫過程中嚴重受損時，政府也缺乏配套和補償。

我呼籲在紓困第三期預算審議之際，蔡政府務必重視這群默默的無名英雄，給予他們最必要、最全面的補助及保護，讓他們可以安心、安全的工作。

作者為立委、前警大教授

圖片來源：防疫指揮中心。

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(中時新聞網)