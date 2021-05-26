【愛傳媒廣容專欄】這次行旅台灣，深入台灣東部，聽說鸞山有會走路的樹，這真的讓人深感好奇。鸞山，原住民語為Sazasa，意為這片土地甘蔗會長得高，動物會活躍，人們會活得很好。而這片會移動的森林城堡，日本名動畫導演宮崎俊也曾造訪。 十幾年前，原住民阿力曼與貪婪財團獨力抗衡，盡全力保護這塊祖靈之地，近幾年終於漸漸開花結果，也獲得基金會及更多人支持，更多人參訪這塊美麗神聖的巒山聖地。

我們跟著原住民領隊先來到會走路的樹，這片白榕樹林茂密繁盛，氣根枝蔓綿延數公里，母株已經無法追蹤，而根據領隊所說，這片森林在他的祖父一代就已經存在了，真實年代也不可考。白榕樹氣根及枝條糾纏盤踞，有如天羅地網，濃密綠意中灑下幾許陽光，神秘靜謐的氣氛有如電影阿凡達中的幽林密境，讓人感受原住民祖靈似乎也繼續活在這異次元空間，繼續與天地洪荒共存。

我們跟著領隊繼續往巒山身處邁進，走進茅草木頭建造的原住民小屋，啜飲了甘甜的小米酒，一起品嚐現烤的山豬肉，感受這原始風味。接著，我們正式邁向巒山入口。領隊把預先準備的檳榔葉及米酒放在平台上，開始了祭拜祖靈的儀式，告知祖靈並祈求平安順利，而這項儀式根據傳統只能是男性參加。

我們繼續往巒山深處邁進，首先挑戰一線天，側身鑽過非常狹窄的山壁，然後抓住繩索，慢慢走到布滿繩梯的山丘底部。我們慢慢抓住繩索往上攀爬，這大概也快有兩層樓高吧，有點膽戰心驚。順利爬到高處，感覺很輕鬆，似乎完成一趟意料之外的野外求生訓練。從這片高原往下眺望，豁然開朗，奇樹古木，綠意參森，蔚藍天空中，老鷹恣意遨翔，自由靈魂本應如此。

我們繼續漫步回到會走路的樹那片森林，開始即興的花藝創作。。草月流創始人勅使河原蒼風的《草月五十則》，記錄了關於草月流花道之精髓及原則，共為八大章節，在《入門》篇第十一則提到，「主枝是骨架，從枝是皮肉。」換言之，在插花時主枝是主要的架構，附屬的從枝雖然是次要結構，卻有映照之姿，呈現了花之內涵。因此，真與副的結構是插花時最需費心思量之處。

在這綠意蜿蜒氣勢磅礡的樹根底部，無疑是最佳的創作地點。剛剛在山邊採摘的山茶花及綠葉枝條，隨手拈來就是花材，以乾椰子殼為花器，紅色及粉紅色山茶花為主花，漂流木作為架構，以極簡的線條架構凸顯山茶花之美，而這作品也似乎融入於會走路的樹林之中，成為一抹隱微淡淡的微笑。在這具有神秘感的巨樹下創作，格外感受大自然奇妙的脈動。

蓊鬱樹蔭透過斑斕陽光，森林是靜謐的，也充滿了無比的美妙聲音，鳥鳴蟲鳴呼應著微風陽光，布農族守護者大冠鷲，低空徘徊。在創作的當下，心似乎有如一抹水塘映照著這純淨的天光，喜悅瀰漫著脈動著。我們留下這作品，讓它繼續呼吸著吟唱著八部和音，作為一種對大自然及祖靈崇敬的供養，似乎成為一處宇宙曼陀羅，靜謐一心。

作者為《台灣藝術印象派》節目主持人、策展人、專欄作家、日本草月流師範，台大外文系及中正大學教育學碩士，紐約帕森斯藝術學院進修設計，關注主題為覺醒、日本花道美學及藝術療癒，個人網站junghana.com

攝影/惟真 紐約大學互動電子媒體碩士

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(中時新聞網)