【愛傳媒葉元之專欄】善良，限制了大家對民進黨的想像。一般是說當家不鬧事，希望社會穩定，但民進黨執政卻用盡心機，製造台灣社會動盪。

相信大家都知道了，5月24日民進黨被網友抓包，自己人（匿名）先在網路社群PTT大量攻擊衛福部，然後再由自己人（具名）踢爆PTT有中共在滲透；接下來民進黨立委大罵中共對台認知作戰，說要用國安法嚴辦。

假的，一切都是假的，都是自導自演。

這一陣子，民進黨很愛把「認知作戰」4個字掛在嘴上，我一直覺得很奇怪，為何不說「洗腦」或「帶風向」，要講一個大家不熟悉的詞。

原來民進黨真的把洗人民的腦，當成一場作戰，有組織、策略、有計畫。而認知作戰總目標，就是要讓民眾「相信政府相信黨」，為達目的，不擇手段。

這種做法跟共產黨一樣，因此網友都叫民進黨「綠共」。民進黨這樣做，也摧毀了人民對政府的信任，就算中共真正對台灣認知作戰，民眾也不會相信民進黨說的話。

就像故事放羊的孩子說的一樣，等到危機真的發生時，社會因為麻痺，失去應變的能力。

現在疫情嚴重，防疫都來不及了，民進黨還有心思搞這些，有這種執政黨，不知外媒又要如何評論台灣了。丟臉！

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)