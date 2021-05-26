【愛傳媒黃珊珊專欄】每天的日常，早上七點半晨會，八點與中央指揮中心視訊會議，九點台北市指揮中心會議，中午出去看看防疫旅館與快篩站，下午兩點半工作討論會，三點半台北市政府記者會，四點到六點處理其他公文，七點到九點處理明日議程與積案，每天都有新變化，每天都在挑戰極限，5月24日晚上有一家大型旅館終於答應轉為防疫專責旅館了，短時間內醫護人力可以上線的話，我們就可以把暫留在家中的確診患者接到專責旅館了，醫院的專責病房又多開很多，後勤戰線跟上來，第一線的人更無後顧之憂。

很多人很好奇為什麼確診者在家裡等，因為中央的集中檢疫所已經被前幾波累積的確診者佔滿了，台北市的防疫專責旅館開設後要收住快篩站的陽性病患（每天約百例），還有還在家中未住院的確診病患（每天還會新增百例以上），我們每天新增的防疫專責旅館房數是150左右，沒辦法跟上新增快篩陽性病例與累積確診病例的數量，所以才每天都在拜託旅館轉為防疫專責旅館。

我這輩子都不會忘記每天晚上的那種煎熬，每一個數字都是一個人，我們也想趕快從家裡接走他們，但就算有空房間也沒用，還需要勇敢的房務人員與醫護人員進駐才行，我們每天都跟時間賽跑，也跟病毒賽跑，但我們一定要跑更快！

現在社區已經停止活動，已經有九百位快篩陽性都在專責防疫旅館了，大部分傳染鏈被斷掉，大家不要動，快篩與隔離加快速度，我們一定可以跑更快的！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)