台北市政府警察局文山一分局連續2名官警與一名工友確診後，全分局上下進行異地辦公與分流，並全面大消毒，但仍有一名在木新派出所辦公的交通組潘姓警官凌晨接獲PCR確診通知，經主動通報分局後，目前潘員已進行隔離，分局將繼續進行消毒工作，由於文山一分局位於北市郊區，卻仍成為警界重災區，恐與聚群聚感染有密切關係。

據了解，第四名新增染疫的交通組警官因得知同所同仁染疫，24日自行前往醫院進行快篩與PCR核酸檢測，當時快篩結果呈現陰性，不料他今日凌晨上網查詢PCR檢測結果，竟發現結果為PCR陽性確診，遂趕緊通報分局，目前該員待在家中等待衛生局後續通知。

文山一分局勤指中心蕭姓巡佐21日因有感冒症狀，前往新北市永和區住家附近醫院就診，22日接獲衛生局通知，核酸檢測為陽性確定。分局與衛生局也要求與蕭姓巡佐有密集接觸者前往進行快篩檢測。

勤指中心主任在下屬確診隔天後就去進行快篩，一採陽性，經PCR檢測後確認又是陽性，已住進房疫旅館隔離。工友則是一採陰性，但是進行PCR檢測後卻呈現陽性，衛生局則要求進行居家隔離。

文山第一分局在蕭姓巡佐確診後，立即依規定，進行辦公室全面消毒，與蕭同單位的同仁，也陸續請假、進行自主健康管理等作為，並啟動異地、分流及居家上班等機制，確保勤務運作及保護員警健康安全。

(中時新聞網)