本土疫情自5月15日爆發以來，確診數已連續11天破百，尤其重災區的新北市、台北市，正面臨醫療量能崩潰邊緣。由於病床數嚴重不足，台北市25日宣布，確診者改「二人一室」以增加收治量能。醫界指出，北區加護病房大爆滿，「確診者住在一起，是不得不的作法」。

根據疫情指揮中心統計，目前逾4000名個案中，重症比例約11%，其中60歲以上長者重症比例更高。專家小組召集人張上淳表示，和去年相比，這波疫情對長者影響最大，且病程進展快速，從發病到送進醫院，可以發現肺炎很快惡化。

不斷送進來的病患，幾乎快癱瘓醫療體系，尤其大台北地區的醫院，負擔更是吃緊。台北市長柯文哲坦承，北市病床數緊繃，甚至出現救護車繞來繞去、找不到醫院可收的窘況。他宣布，為增加收治量能，將安排部分確診者同住；指揮中心也同意，由地區指揮官因地制宜，視情況進行調整。

根據《蘋果新聞網》報導，衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成指出，目前最缺的就是加護病房，北區使用率已接近百分之百，得靠中區支援，更有重症患者被安置在沒有負壓的一般病房，情況危急。

(中時新聞網)