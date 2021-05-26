群聯(8299)將在即將開展的Computex，大秀技術肌肉，展出了新一代全系列的遊戲電競儲存方案，董事長潘健成表示，群聯布局電競與行動裝置儲存產業多年，對於近期興起的奇亞幣更不缺席，也針對挖礦的痛點，有效延長SSD的使用壽命，力拚打造高效率挖礦機。

一年一度眾所矚目的Computex即將於5月31日揭幕，因疫情影響今年的Computex改成線上展示的方式，規劃主題涵括5G、人工智慧與物聯網、邊緣運算、高效能運算(HPC)、以及電競等。這些所有的科技趨勢，其中最重要的關鍵零組件之一，便是NAND儲存產品，群聯不僅掌握這波成長趨勢，更大秀技術肌肉，旗艦的PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18效能再進化，再次刷新世界紀錄，連續讀寫速度達7488MB/s(讀取)與7081MB/s(寫入)，持續衛冕消費市場上最快的Gen4 SSD控制晶片寶座。

群聯將在今年Computex展出了新一代全系列的遊戲電競儲存方案，包含適合電競手機的PS5021-E21T Gen4 BGA SSD、適合主流電競遊戲PC與NB的DRAM-Less PS5021-E21T Gen4 M.2 SSD、以及適合高階高效能需求的電競玩家的PS5018-E18 Gen4 SSD等儲存方案，全方位滿足電競市場的高速儲存需求。

此外，因5G技術的帶動，行動裝置再次掀起了一波需求，群聯也隆重推出強化版的PS8318 UFS 3.1控制晶片、以及超低功耗的PS8232 eMMC控制晶片等，全力助攻新一代的行動設備系統。

潘健成表示，群聯布局電競與行動裝置儲存產業已經多年，不僅相關系列的儲存方案廣受全球客戶與夥伴肯定與採用，營運成果也逐漸展現於營收與獲利的表現，此外，近期興起的奇亞幣，群聯不僅沒有缺席，更領先同業推出專為奇亞幣播種設計的XPlotTM系列SSD儲存方案，透過群聯獨家的LifeXtensionTM技術，最高能有效延長SSD的使用壽命達18倍，再加上群聯引以為傲的客製化服務與技術能力，將協助全球的奇亞幣挖礦主打造高效率挖礦機。

(時報資訊)