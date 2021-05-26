研調機構IC Insights統計，全球前15大半導體廠今年第1季半導體營收年增21%，台廠台積電(2330)蟬連第3位，聯發科(2454)則躋身前15名。

IC Insights統計，全球前15大半導體廠今年第1季半導體營收共1018.63億美元，年增21%；其中，有8家廠商總部位於美國，韓國、台灣及歐洲各有2家，日本則有1家。

英特爾（Intel）第1季營收186.76億美元，穩居全球半導體龍頭。三星（Samsung）半導體營收170.72億美元，位居第2。

台廠中，有兩家進入前15名；台積電排第3位，名次不變，聯發科則躍居第10位，排名較去年同期往前推進6名。

IC Insights統計，台積電第1季營收129.11億美元，排名第3，是全球最大的純晶圓代工廠。

聯發科在5G手機晶片出貨增長帶動，第1季營收38.49億美元，一舉超越英飛凌（Infineon）、意法半導體（ST）等廠商，躍居全球第10大半導體廠，排名較去年同期的第16位，往前推進6名。

SK海力士（Hynix）第1季營收76.28億美元，為第4大半導體廠。美光（Micron）營收65.8億美元，居第5位。

高通（Qualcomm）第1季營收62.81億美元，超越博通（Broadcom）的48.4億美元，躍居第6大半導體廠，為全球最大IC設計廠；博通則退居1名至第7名。

輝達（NVIDIA）第1季營收46.3億美元，超越德儀（TI）的40.28億美元，排名進步1名，至第8位；德儀退居1名至第9位。

第1季有兩個新進者進入前15名，分別是聯發科和AMD。聯發科和AMD在排名前15位中取代了海思和索尼。海思半導體是中國電信巨頭華為的半導體設計部門，在2020年第1季的銷售額排名前15位中排名第12位，但是，美國對華為/海思半導體的制裁終止了海思半導體從其主要代工廠台積電購買IC的能力。

AMD在第1季的銷售增長93％，在前15家公司中增長率最高，排名上升了7位，至第11位。

IC Insights統計，第1季排名前15位的半導體公司中有13家的銷售額達到年增兩位數，只有英特爾一家公司表現下滑。

(時報資訊)