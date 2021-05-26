國家通訊傳播委員會(NCC)公布2021年第一季有線寬頻用戶數據，截至第一季底為止全台有線寬頻使用戶數約600萬戶，相較去年同期成長3%，其中有線電視寬頻用戶數因品質與價格皆具備競爭力，成長動能強勁，中嘉以高品質高CP值寬頻產品強攻，2021年第一季寬頻用戶數較去年同期增長12%，亮眼成績遠超過市場表現；1G寬頻用戶數更較去年同期成長6倍，拉升每用戶平均收入(ARPU)繳出漂亮成績單。

據NCC統計，有線電視全國總訂戶數逐年呈現下降趨勢，但隨著OTT等多元收視的興起，家戶影音娛樂需求持續增加。Home+中嘉看準市場趨勢，近年聚焦寬頻服務與影音娛樂推展，以消費者需求為首要考量，持續大手筆投資網路建設、提升服務品質及產品多樣化； 2019年領先同業推出1G高速寬頻且全經營區100%供裝，去年再推「Home+ tv」4K智慧機上盒應戰，攜手多家串流影音業者與系統台，整合寬頻、數位有線電視與OTT影音娛樂於一體，自推出以來每季都有超過2倍的成長；此外Home+中嘉包月影音(SVOD)訂戶數相較去年也有倍數成長，顯示在有線電視本業以外的寬頻產品、影音服務之經營已有明顯效益，並填補了有線電視的用量衰減。

Home+中嘉行銷副總暨發言人顧景琪表示，在頻寬越來越高速、應用越來越多元的趨勢下，中嘉持續聚焦寬頻發展和用戶需求，有線電視市場雖然看似衰退，但消費者的需求不但沒有消失反而增加，看到中嘉用戶OTT多元收視的消費行為填補了CATV的用量，我們在這個區塊也不斷創造強勁的成長。

近期疫情衝擊台灣，民眾遠距上班、在家學習帶動家用寬頻臨時需求量大增，Home+中嘉也推出諸多方案，本周針對疫情期間臨時需求，再推6個月短租期防疫專案，針對消費者需求祭出最適宜的方案。

(時報資訊)