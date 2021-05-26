昨日新增281例本土及261例校正回歸。據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年已累計4222人確診，新北市突破2千大關，就連唯一的淨土台東縣昨天也增加2人確診，警示燈號一夜變色，疫情爆發才11天，全台淪陷。
根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年截至5月25日為止，已累計4222人確診，依然以新北市2024人佔最多，其次依序為台北市1608人、桃園市201、彰化縣110人、基隆市65人、台中市50人、宜蘭縣49人、高雄市28人、屏東縣21人、南投縣13人、新竹市、台南市各12人、新竹縣及雲林縣各7人、苗栗縣6人、花蓮縣5人、台東縣2人，最後是嘉義縣、市各1人。
台灣疫情爆發以來，雙北一直是疫情重災區，尤其新北市確診人數已突破2千大關，中部則以彰化縣最為嚴峻，昨日新增10人確診，累計106人染疫。另外，台東縣原本維持零確診，新增2人確診後，警示燈號從原本安全的白色，轉為淺橘色，疫情爆發至今才短短11天，台灣本島全變色，目前淨土僅剩外島地區的澎湖、金門及連江縣。
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(中時新聞網)
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