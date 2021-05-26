全國防疫會議會後記者會

國內疫情延燒，國內疫苗卻不足，金門、南投及彰化縣府都呼籲中央放寬規定讓地方、民間得以購買疫苗，南投縣長林明溱昨(25日)更指，若中央同意，將動用預備金向上海復星醫藥採購30萬劑的BNT輝瑞疫苗。此外，醫療量能是否足夠也備受關注。針對前述問題，指揮中心副指揮官陳宗彥今(26日)在記者會做出最新說明。

陳宗彥在會中表示，有關確診者解除隔離作業，有跟地方政府做說明，只要確診距離發病或採檢日達10天以上、且Ct值超過30以上(含30)可進行完成解除隔離程序，並自主健康管理7天，另外為提升病床周轉率，在前述條件，Ct值小於30則入住集中檢疫場所。

陳宗彥表示，特別針對疫苗採購程序有跟地方政府做說明，也有詢問南投有無來過公文，指揮中心並未接到，至於疫苗施打是防疫重要一環，當然要由指揮中心做統籌規劃跟辦理。

中央流行疫情指揮中心近期每日皆會和各縣市舉行全國防疫會議，統合協調、調度防疫資源，會後由副指揮官陳宗彥舉行記者會對外說明最新措施和情況。

(中時新聞網)