台中石岡緊鄰大甲溪，台中知名景點全國第一條由廢棄鐵道改建的東豐自行車綠廊就位於石岡區，除此之外石岡其實還有很多充滿歷史故事的景點，以及美味的台菜料理，這篇台中石岡景點懶人包幫大家整理好，下次去台中不要在只玩市區，不妨到郊去走走吧！

台中石岡區｜石岡穀倉

石岡農會的日式「碾米穀倉」是結構上相當精密的木構造，早期是稻米儲存、精製的地方，裡面保存了舊式的米器具，已有60年以上的歷史。水稻是石岡地區主要的經濟作物，因此老穀倉可以說是他們賴以維生的生存命脈，是當地重要的人文風景。

地址｜臺中市石岡區萬安村忠孝街160號旁

台中石岡區｜石山丘的三十光陰

石山丘的三十光陰是台中石岡區很夯的手作吐司，號稱是台中吐司屆的LV，因為都是採用進口食材，所以價格相對價高，不管是吐司的口感還是香氣味道都恰到好處，每天口味都是隨機的，像是相思紅豆、豔芋芋頭、九鬼黑芝麻、紅寶石起司、經典原味、抹茶紅豆大福等等，用料很大方，建議要事先預訂喔！

地址｜台中市石岡區大仁街10號

營業時間｜09:00-19:30

台中石岡區｜0蛋月臺

0蛋月台是以前的石岡車站，原本叫「零擔月台」，是當時居民外出的重要交通地，又是零售貨物的聚集地，現在則是東豐綠廊自行車道的休息站，留下一節火車廂及站牌讓大家拍照，附近還有3D彩繪牆，很適合親子來這邊騎腳踏車。

地址｜台中市石岡區東豐自行車綠廊內

台中石岡區｜九房3D彩繪村

「九房童話世界3D彩繪村」就在石岡區公所、東豐綠廊自行車道附近，以童話故事為主題像是傑克與魔豆、賣火柴的小女孩、糖果屋、大野狼與小棉羊；醜小鴨等等，皆利用3D彩繪立體呈現，只要抓好角度就能拍出生動的照片！

地址｜台中市石岡區豐勢路九房巷

台中石岡區｜土牛客家文化館

石岡土牛客家文化館是石岡望族劉家夥房的遺址，也是石岡、東勢一帶規模最大的建築群，後來因為921地震受損，重建成石岡土牛客家文化館，除了保留昔日風貌，也增設許多平面、多媒體展示資料，致力於推動客家生活文化。

地址｜台中市石岡區豐勢路德成巷10號

營業時間｜週二至週日 09:00~17:00 (週一及國定假日休館)

台中石岡區｜仙塘跡農園餐廳

仙塘跡農園餐廳隱身在半山腰上，不但種植了許多綠色植栽，還有良好的景觀視野。招牌燜鴨是每桌必點，鴨肉非常軟嫩輕輕一夾舊骨肉分離，湯汁帶有濃濃的麻油香，再來碗白飯根本就可以吃一餐了！但難得來一趟還是要留點肚子給其他美味的菜色啦~

地址｜台中市石岡區萬仙街仙塘坪巷2號

營業時間｜11:00–14:00、17:00–20:30

台中石岡區｜彩虹山舍

看那巨大的少女偎在牆面上，真是令人害羞不已，彩虹山舍其實是個景觀民宿餐廳，少女的美腿就是最醒目的地標，園區更是以炫麗的七彩營造彩虹浪漫氛圍，可以光明正大偷窺女子裙底風光的地方大概就只有這裡了吧！

IG＠imissrainbow（圖／ReadyGo提供）

地址｜台中市石岡區和盛街南眉巷10號

台中石岡區｜ONONNATURE 泱泱．自然

木質系裝潢搭配清水模建築，給人一種輕柔舒適的感受，挑高的室內空間採光極佳，每桌旁邊幾乎都有落地窗，這裡的餐點以精緻健康為主，調味不會過重，園區後方也有小木屋可以體驗參觀，不過要用餐才能預約參觀喔。

地址｜台中市石岡區石城街27號

營業時間｜11:00-18:00 (週一週二休息)

台中石岡區｜石岡落羽松

從石岡區九房厝的豐勢路山下巷進入挑物古道前的落羽松，每年秋冬就會整片轉紅，色調及美又夢幻，石岡落羽松秘境因而爆紅，除了落羽松，附近的環狀步道也很適合假日輕旅行，步道最高處可鳥瞰整個石岡市區，是個適合全家一起出遊的休閒登山路線。

地址｜台中市石岡區豐勢路山下巷13號

(本文由 ReadyGo 提供)

(中時新聞網)