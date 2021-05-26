位在行天宮附近的「疍宅」全名叫做疍宅 Egghost 搗蛋鬼工作室，不管幾個字都是非常可愛的店名，在可愛的店名下其實是一間非常具有文青風格、環境溫馨的一家咖啡廳，同時也是寵物友善餐廳，隱身在巷弄裡看來就是帶點樸實懷舊的風格，門口用植物添加生氣，內裝也是滿滿復古風的桌椅、燈台，整個空間都充滿著舒適的味道，想讓人一直待下去的味道。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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你能相信一家甜點店開到半夜嗎？告訴你「疍宅」就是一家這麼神奇的店，半夜想吃甜點也能來「疍宅」品嚐蓬鬆口感的戚風蛋糕，但你以為吃個戚風蛋糕是很簡單的事情嗎？以戚風蛋糕聞名的「疍宅」過了時間想吃還不一定吃得到呢，會將每日的口味都寫在黑板上而不是擺在蛋糕櫃中也是他們家很有特色的一個作法。

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雖說「疍宅」的戚風蛋糕蓬鬆，但絕對不會有過於濕潤的口感，從照片都能感受到食材的味道，也有生起司或是巴斯克等不同口感的蛋糕可以選擇，看著照片就是會不自覺地引起選擇障礙呢，蜂編都有點擔心探店系列時該怎麼辦了，且「疍宅」的抹茶一直都是抹茶控們很關心的品項，抹茶商品都來一波！另外「疍宅」還有一個很可愛的元素，就是它的LOGO，圓潤的臉佈滿整個地方，感覺他是擺出一個蛋糕吃不夠的表情，真想知道畫的人幫他設計的內心戲是什麼。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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時間：週四～六12:00-24:00、週三、日 12:00-20:00

地址：台北市松江路204巷45號

交通：捷運行天宮站1號出口

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

(中時新聞網)