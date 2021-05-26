新北市本土病例天天破百，板橋累計確診人數已高達500人，市府已有基層員警、外包駐府廠商、公所員工確診，昨市刑大也傳出多名員警篩檢陽性，新北市26日市政會議再次強調分流上班與大樓管制措施；侯友宜說，市府大樓就位在板橋重災區，且設計屬開放式容易淪陷，要求各單位更嚴格落實管制。

新北市人事處與祕書處提出專題報告，包括啟動府層級第二辦公室，借用稅捐處主管的樓層與會議室，另外還有行動連線等設備，都在上周完成，另外電梯也限乘6人。

侯友宜說，新北市疫情已經有2000多個確診個案，尤其板橋區是重災區，市府大樓就位在高風險熱區，市府肩負市民防疫重責任大任，必須先保護自己才有辦法保護市民。

侯友宜說，這陣子外包廠商有一個確診，府外單位包括區公所、基層員警陸續傳出確診，不能不讓他再提醒，要求市府嚴格落實分組、異地與居家辦公，更重要上班期間一定要戴上口罩， 市府大樓都是開放式的，若傳出感染會非常麻煩，容易在熱區淪陷。

侯友宜也表示，對於第一線打仗同仁真的很抱歉，辛苦大家，他也重申面對疫情要快速反應、快速澄清，大家同心齊力。

(中時 )