男星馬俊麟睽違10個月，終於在上個月回歸八點檔《多情城市》，並與老搭檔張家瑋合作，不過馬俊麟與張家瑋日前卻被民眾直擊現身摩鐵，馬俊麟妻子雖然早就知情，不過她仍被親友、長輩問得一頭霧水，對此，她也在IG無奈回應。

馬俊麟妻子近日在IG無奈發文：「疫情都這麼緊急了，有些朋友甚至長輩拿著八卦新聞問得我一頭霧水」，疑似是收到親友對馬俊麟與張家瑋住汽車旅館的關心，馬俊麟老婆原本只想笑笑「但看多了『這樣寫小心被人家的老婆告』的言論以後覺得，就算坦然無懼，還是要為這個社會的是非黑白邏輯負一些責任」，而馬俊麟妻子最後仍不斷強調，疫情真的重要多了。

其實，馬俊麟與張家瑋日前被民眾直擊，兩人一起現身林口某汽車旅館吃早餐，對此，張家瑋經紀人表示，因為馬俊麟與張家瑋的家都住在萬華區附近，但因為疫情升溫，才會安排演員住在汽車旅館，再加上馬俊麟和張家瑋最近的戲份比較重，才會一起住，並撇兩人假戲真做。

張家瑋日前也在臉書發文解釋：「很謝謝民眾這麼熱心的關注我們，能在這段期間被公司安排到摩鐵，真的感受到公司很用心的關心著演員的身體健康」，至於張家瑋被直擊與馬俊麟一起吃早餐，她則寫下：「早餐時間通常一般大家都會喜歡在結束之前進場（可以睡晚一點）這樣不遇到也難，而且在10:30這時間吃飽連中餐都省了！！」

(中時新聞網)