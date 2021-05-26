國內新冠疫情持續延燒，不少居家隔離者與快篩陽性民眾被關在家中，連吃飯都成難題。一名外送員日前接到一張居家隔離者的訂單，麻煩他送餐到7樓放門口，但外送員認為他無法到1樓取餐就拒絕接單，遭到網友砲轟「真傲嬌幹嘛做外送？」、「居家隔離連下樓都不能」。

這名外送員昨晚在臉書「外送員的奇聞異事」發文，指出平常接單，就算是對方住公寓5樓也會爬上去送，只要不讓他碰觸個人物品，例如丟鑰匙下來、打開門口的錢包拿錢等，但他昨天接到的居家隔離者訂單，要求他坐電梯到7樓，把餐點放在門口櫃子上，已經超越他的底線，「7F大樓的電梯，又沒辦法到1樓取餐，我拿了餐之後看到這些備註，想起只有48元送餐費用，直接聯繫派單協助轉單」，甚至反問網友「不知道各位有什麼想法呢?」想博取認同。

對此，網友紛紛留言：「我覺得你可以考慮在家休息，畢竟出門很危險」、「居家隔離就不能出門你要他怎樣？嫌東嫌西你乾脆不要當外送，造福全人類」、「至少他還有備註隔離中，也不用碰面放着就走了，上樓前酒精噴一噴就好了」、「我的想法就是你48元嫌少不想做」、「他就不能出來，是要逼死誰」。

但也有人認為，不幫居家隔離者送餐是對的，「應該要由政府妥善安排，不該由外送員自行承擔風險，防疫視同作戰，你做得很對」、「每個人都有選擇的權利吧？不想承擔萬分之一的風險而已」。

(中時新聞網)