歷經去年新冠肺炎的重創，全球經濟近正強力復甦，隨之而來出現通膨遽增的恐慌，為了因應經濟快速成長，聯準會（Fed）副主席Richard Clarida透露接下來的政策會議上將討論縮減量化寬鬆政策（QE），但具體時間將依經濟數據判斷。

Richard Clarida接受Yahoo Finance專訪時表示，「未來在會議中的某個時間點，我們會開始討論縮減資產收購的腳步，不過這一切將從我們獲得的經濟數據上做判斷，一切還未定論。」

報導指出，從去年6月以來，聯準會透過購買美元國債、抵押貸款證券等手段壓低長期借貸成本，這些做法也呼應聯準會在疫情期間的零利率政策。

然而隨著經濟開始復甦，普遍認為將帶來通膨壓力，美國4月消費者物價指數（CPI）強升4.2%，對此，Richard Clarida維持一貫聯準會鴿派態度強調，雖然對結果感到意外，但只是暫時現象，接下來將密切觀察相關數據。

同時，Richard Clarida也表示，聯準會不認為經濟過熱將導致通膨失控，在於聯準會擁有控制方法，可在不傷害經濟復甦的情況下遏制。

聯準會將在6月中舉行利率會議，屆時將發表將更新通膨、失業、貨幣及利率的看法，對於升息或縮減量化寬鬆政策的態度也會更明朗。

(中時新聞網)