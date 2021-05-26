台股加權指數26日開高在16,645.17點，台積電（2330）、聯電（2303）紛紛向上拉升，面板三雄友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）交投熱絡，電子股成交比重一度拉升至六成，帶動台股早盤漲幅擴大近百點。

聯準會多名官員努力紓解通膨增溫疑慮，原本激勵美股開盤走揚，由科技類股領軍攀高，但消費者信心指數表現遜色、能源類股走軟仍讓多數股票回吐稍早漲幅，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克指數全面收低。

道瓊工業平均指數5月25日終場下跌0.24％（81.52點）、收34,312.46點。那斯達克指數下跌0.03％（4點）、收13,657.17點。費城半導體指數上漲0.37％（11.69點）、收3,134.67點。

統一投顧指出，雖然台灣每日確診（含校正回歸）人數尚未下降，並且政府延長三級警戒至6月14日，不過，25日台股氣勢如虹，帶量站上季線，顯見市場對疫情有利空鈍化現象，行情可望回歸企業基本面。

統一投顧指出，考量全球景氣持續復甦，上市櫃公司5月營收表現佳、第二季獲利持續高成長，目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，加上技術面轉佳，建議逢低布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

(工商 )