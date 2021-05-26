總統蔡英文昨(25)日在臉書發文指出，目前疫苗陸續到位，目標在8月底達到1000萬劑；對此，宅神朱學恒直接在該文下方留言狠嗆「事到如今卻還只承諾90天後的疫苗？」砲轟民進黨立委王定宇、鄭運鵬還在持續散佈德國BioNtech製造疫苗不安全的謠言和假新聞。呼籲蔡英文、民進黨停止政治鬥爭，引進BNT疫苗！

國內疫情升溫，現在最重要目標無疑是盡速施打疫苗，取得群體免疫。但至今，台灣只拿到71萬劑AZ疫苗，民進黨政府面對疫苗供應期程與規劃仍不夠清楚。對此，朱學恒在蔡英文臉書下方留言表示，醫護拚死守護台灣第一線的疫情狀況，總統卻只能夠承諾90天後的疫苗數量，更拒絕上海復星多次表態有意願提供的BNT疫苗，疫苗越多難道不會越好嗎？朱學恒呼籲蔡政府正視防疫，停止鬥爭。

朱學恒在蔡英文貼文底下要求政府引進BNT疫苗。(圖/翻攝自臉書)

而在蔡英文的貼文下，立委趙天麟留言呼籲民眾踴躍施打疫苗，對此，朱學恒直言全國有2千3百萬人，現在的疫苗根本不夠打啊，就算到8月也只夠4分之1人打，「你以為自己住在美國疫苗打不完嗎？台灣現在根本沒得打好嗎？」世界最好的BNT疫苗民進黨又耍任性不想引進，「到底是人命的命重要還是作圖重要？」

朱學恒也把自己在蔡英文臉書下方的留言，在朱自己臉書貼出，不少網友則在朱該篇貼文下方留言表示「搞意識形態抹黑BNT疫苗，然後自己又不想打AZ疫苗，到底想怎樣？」「我真的不懂為什麼這些人能為了政治泯滅人性」、「我很好奇台灣人能忍到何時」、「這些反科學的立委，這樣下去，三級防疫要到什麼時候？六月？七月？」、「如果真的民眾踴躍施打疫苗，你有這麼多疫苗能打嗎？」

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(中時新聞網)