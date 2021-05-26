曝北市只剩20劑疫苗 柯文哲嚴肅：不認為疫情可拖到八月

國內疫情大爆發，台北市長柯文哲昨（25）日在疫情記者中表示，疫苗才是解決問題的根本，但目前北市疫苗「僅剩2瓶，可打20人」；疫情指揮中心則澄清，截至24日台北市疫苗還可供7300多人接種。對此，台北市議員鍾沛君痛批指揮中心玩文字遊戲，似乎還把回擊柯文哲放優先，除了請指揮中心不要再為難台北市外，也表示，「給我們疫苗，停止政治操作！」

鍾沛君昨在臉書指出，有20名醫護在北市聯醫打了AZ疫苗，那區區兩瓶、20劑，是台北市衛生局能運用的最後20劑，柯市長公開這個狀況，語重心長重申「疫苗是解決疫情的最終方案」，指揮中心發言人莊仁祥卻說，台北醫療院所疫苗截至昨天還有7000多劑，然後特定媒體馬上撰稿下標「柯文哲狀況外」。

疫苗。（示意圖／Shutterstock）

到底誰狀況外？誰在裝傻？鍾沛君提出兩點質疑，首先，柯文哲講的是台北市政府所轄剩20劑，指揮中心答的是位在台北市的醫院有7000多劑，後者包括台大、北醫，就算還有疫苗，也是由前線吃緊的院方自行調配運用，白話文就是，柯文哲憂心北市府能調配的疫苗只剩20劑，無法支援數量已經歸零的醫院，莊仁祥發言人回答的卻是位在台北市的醫院還有疫苗，根本「張飛打岳飛」，堂堂指揮中心玩這種文字遊戲有意義嗎？算不算假新聞啊。

第二，鍾沛君指出，說到底，那7000多劑集中在11家醫院，而台北市目前有10家醫院，全數打完一劑不剩，9家剩不到100劑，3家醫院低於150劑，且目前無法再得到配發。她要指揮中心摸摸自己的專業，這種庫存足夠嗎？更別提現在優先施打醫護都已經數量吃緊，一般民眾不知要等到猴年馬月才有疫苗，傻眼的是，講到疫苗，指揮中心似乎還把回擊柯文哲放優先，這樣就能分散疫苗不足的注意力嗎？

至於南投縣長林明溱表示，中央如果授權開放地方政府採購疫苗，南投縣府將馬上行文中央，並動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑，讓南投縣民打1劑。鍾沛君說，林明溱銜民意喊話，要蔡政府放下立場，透過輝瑞BNT疫苗的大中華代理商上海復星購買，幾家「特定媒體」的報導卻是南投「要買中國疫苗」。

對此，鍾沛君表示，不知道疫情延燒的此刻，還滿腦政治盤算的官在想什麼？「我只知道，民眾都在等疫苗，我們都想好好活下去，疫苗是唯一解方！給我們疫苗，停止政治操作！」

(中時新聞網)