陸股基金近期呈底部翻揚走勢，中國滬深300指數告別4月初以來反覆整理格局，昨滬深300指數上漲3.16%，收在5318.48點，無獨有偶，創業板指數同樣上漲2.79%，收在3227.36。富蘭克林華美投信認為，先前市場擔憂上游原物料價格狂漲，會出現通膨問題，影響下游產品報價，目前看來，上游報價有降溫趨勢，對此問題或有解決，故今日由消費與食品類股反彈領漲，建議不妨長期布局中國股市。

從在台掛牌的陸股ETF來看，近期反彈強勁，元大上證50(006206),國泰中國A50(00636)都已經站回了半年線，富邦上証(006205)亦況沿5日線向上。

由於去年新冠疫情的爆發，加上國際電動車持續火熱，新科技推升對於使用新能源如鋰電池、鋰礦與銅礦類的需求上升，造成供給端的上游報價持續飆升，導致市場擔心今年上游原物料價格上漲，將轉嫁到下游產品報價推升、使物價指數CPI標高，也拖累相關消費類股的表現。

綜觀今年，富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛認為，儘管陸股仍存在內外市場不確定性，但整體流動性應控制在寬鬆的狀態，中國甩開新冠肺炎的干擾後，雖內需消費動能偏弱，但核心消費指數CPI回升，仍在低檔區間，而與美國的貿易搏鬥亦仍存在，製造業景氣也有好轉但尚未完全恢復，中國政府降低貨幣供給M2雖是客觀事實，但大動作收緊流動性機率是小的，故仍不需太擔心。

總結以上，若以中國股市的今年表現而言，相較全球市場仍屬中位水準，本益比也較前十大國際指數低，算相對便宜，針對中國市場能有多好的表現各機構仍具不同表述，但基本上中國充滿增量活水資金這點，短期內仍很確定的，因此，富蘭克林華美投信認為，仍持續看好中國股市表現，也建議投資人不應空手，反而可以利用這機會，定期(不)定額中長期布局中國相關基金。

(時報資訊)