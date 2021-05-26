由於市場對中國當局將打擊工業金屬價格上漲感到擔憂，致周二倫敦(LME)期銅價格下跌，自5月創下每公噸10,747.5美元的歷史記錄高位以來，銅價已經下跌7%。但美元走軟加上對需求強勁的預期，進一步限制了跌幅。

分析師表示，中國當前的政策目標是遏制價格上漲的速度，警告不要囤積和投機，給下游產業喘息時間，但不是要完全扼殺漲勢。但由於這些措施大多並未改變潛在的供需基本面，預計目前的條件修正後，大宗商品價格或將重新迎來另一波穩定上漲。另外，美元走弱觸及四個半月以來最低，因美國數據走軟且美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)官員的貨幣政策發言緩解了投資者對通膨迫使利率上升的擔憂，也限制了金屬價格跌幅。

終場周二(5/25)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲4美元，報每公噸29,469美元；期鎳下跌78美元，報每公噸17,040美元；期鋅上漲34美元，報每公噸2,982.5美元；期鋁下跌15美元，報每公噸2,372美元；期銅下跌29美元，報每公噸9,918美元；期鉛上漲17美元，報每公噸2,158.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)