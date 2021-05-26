亞洲各地新冠病毒再度肆虐，加上疫苗接種率趨緩，亞洲各國央行如何能在如此嚴峻情況下，讓自己景氣能如願復甦，著實是一大挑戰。

由於全球利率已經降得夠低，所以本周包括印尼，韓國與紐西蘭應該還是會維持自己低利政策不變。而這些央行就只能從保持金援順暢，讓企業現金流不會枯竭，來支持當地商業活動。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）亞太區經濟主管認為，至少像降息之類的傳統貨幣政策槓桿，想要進一步刺激景氣是很有限的。不過，使用財政措施來激勵，應該是對景氣成長幫助比較大的一種方式。

貨幣政策，是央行降息，量化寬鬆或購買公債等。至於財政政策，則為政府直接金援或激勵補助等。

而印尼的雅加達，當地財政部提供更多的減稅措施以刺激商業活動，即使借貸成本增加，在2021年還是按計畫發行淨額840億美元公債。果然，印尼央行已連續三個月沒有動過利率，25日還是維持低利3.5％不變。從2020年以來，印尼已經大幅降低150個基準點，並持續注入金流達550億美元。

至於韓國，因為要抑制疫情，政府之前所實施的社交距離限制，也讓消費者支出不振。不過，好險是國際社會對韓國本土半導體與汽車產品需求暢旺，也給韓國經濟帶來成長動力。目前，當地政府將增加財政支出，以創造更多就業機會。沒意外的話，27日韓國央行也是將利率維持在0.5％不變。

自2020年年底經濟出現衰退後，紐西蘭的景氣持續復甦，拜每日確診者人數大減之賜。紐西蘭央行26日的利率，市場預估還是維持在0.25%不變。為了要支持景氣成長，上周，當地政府的年度財政預算中，社會福利部分的增額，也創下近三十年來的最大。

目前新冠疫情屬重災區的印度，還有新加坡與台灣升溫，正也在跟病毒對抗。而日本繼續實施緊急狀態，同時有消息傳出中國染疫者正增加當中。

面對疫情，擴大疫苗接種率應該是被視為目前最有效的方式，根據統計，新加坡約30％，中國大陸15％，其餘亞洲各地都是比較落後的。

德意志銀行新興市場研究單位認為，亞洲各地疫苗接種率過低已出現衝擊。其中，一些開發度較高的經濟體，由於祭出像是新冠病毒接觸病史追蹤，快篩與社交距離限制等迄今堪稱成功的策略，最近都受到新染疫者激增而破功。

印度央行是印度能不能順利脫離，新冠病毒危害經濟的重要角色。尤其到2022年3月的年度財政預算赤字，僅占經濟成長的6.8％，遠低於2021年同期的9.5％。在居高不下的通膨價格僵固下，本次六月的利率應會從2020年初降至4％後仍維持不變。不過印度央行可能會連續兩季擴大實施量化寬鬆，以確保借貸成本沒有失控。

亞洲其它國家的財政政策中，日本央行上周曾表示，將繼續實施強而有力的貨幣寬鬆政策。也就是日本的殖利率曲線控制（YCC）可將政府公債殖利率保持在低位，若日後還要增加財政支出來說，是相對有益處的。至於中國人民銀行，也持續確保借貸開支不會太高，增添經濟成長動力柴火外，同時，更是全面性搭配有制度化的景氣激勵政策。

澳盛銀行（Australia and New Zealand Banking Group）亞洲研究團隊指出，目前對抗新冠病毒最好方式，若還是用降息或量化寬鬆等貨幣政策，絕對沒有比直接發現金給民眾，或提供失業補助的財政政策來得那麼有效。

(時報資訊)