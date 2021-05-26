國光生技(4142)吹號角前進東南亞市場，今日股價開高後，一度衝至55.1元，漲幅在3%以上。

國光、安特羅生技和新加坡北極星控股集團旗下Innovalues Tech公司簽訂合作備忘錄，將在東南亞籌組合資公司，今年底前成立，負責推動流感疫苗、腸病毒疫苗、破傷風疫苗等產品進軍東南亞市場，這將是國光生技國際化，積極進軍東南亞市場的重要佈局。

國光生技表示，基於國際化市場佈局，海外籌組合資公司有助於在當地的臨床合作、藥證申請和開展銷售通路，若此模式運作良好，未來將不排除持續在海外設點。

新加坡北極星控股旗下Innovalues Tech集團資本額3.5億美金，旗下子公司有8家，集團定位是從事生物醫藥相關需求的醫藥產品佈局及投資，目前已在新加坡、印尼及馬來西亞投資多家醫療中心，並從事相關醫藥服務；國光、安特羅與Innovalues Tech合資公司，將負責在東南亞執行臨床試驗、藥證申請和產品銷售，初期將以流感疫苗、腸病毒疫苗和破傷風疫苗為主要合作項目，未來包括新冠疫苗等各項新產品，都將透過合資公司，成為國光前進東南亞市場的重要據點。

國光積極佈局國際市場，日前流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極佈局東協各國和新南向國家；而今年國光流感疫苗外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申請疫苗藥證，其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍。

(時報資訊)