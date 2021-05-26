零接觸商機湧現，友銓(5321)上週電商整體業績較前一週成長逾10%，以本週目前電商銷售來看，有機會再較上週成長約20%，隨著電商服飾品牌併購效益發酵，友銓不僅第2季業績可望超越第1季，亦樂觀看待全年營運，預估今年營運將優於去年。

台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，全台三級警戒帶旺零接觸商機，友銓自2018年發展電子商務以來，陸續拿下多個時尚女裝品牌的經營權，2020年取得美而快公司100%實質經營權後，已成為國內最大女裝服飾電商業者，公司亦逐漸轉型為品牌孵化器，積極投入與網紅及KOL合作，推出聯名商品，並轉投資、併購網紅品牌，自去年第4季起陸續轉投資或購併多個網紅女裝品牌，友銓目前旗下品牌涵蓋Pazzo、MEIER.Q、Mercci22、Miyuki、YuYu Active、WEAR to EAT、Chenn Chenn、An'Q、Mouggan等多間知名網路服飾品牌，合計會員數超過200萬人，電商業務占整體營收比重亦已接近80%，成為疫情下的受惠者。

根據友銓統計，友銓上週電商整體業績較上上週(三級防疫前)成長超過10%，本週以目前電商的銷售表現來看，有機會較上週再增長約20%。

友銓表示，電商事業群積極發展與生活相關之產業，在多年電商經營根基及集團超過200萬會員的基礎，發展商品多元化，以擴大經濟規模。因此除原有的服飾商品之外，去年開始布局生活用品，推動生活選物商品概念；再者，公司於今年第1季發展網路直播行銷模式，帶動生活選物類產品的營業額，成為集團營收成長新動力，也是此次疫情期間成長最快速類別。

儘管第1季為服飾業傳統淡季，友銓因併購網紅品牌效應、品牌服飾業績成長及生力軍生活選物營業收入均有明顯貢獻，今年第1季合併營收6.3億元，營業毛利為2.14億元，營業淨利為3792萬元，擺脫連兩季虧損，單季稅後盈餘為1922萬元，均為歷年同期新高表現，稅後淨利亦終結連5季虧損，每股盈餘為0.55元。

友銓表示，第2季為服飾業傳統旺季，在換季潮帶動之下，服飾商品成長可期；面對台灣疫情嚴峻下，將更帶動電商成長，而多元化商品布局催化友銓高成長新動能，預估第2季業績將再超過第1季，第2季獲利可望明顯成長。

友銓亦將「台灣品牌孵化」列為營運主軸之一，公司在宜蘭蘇澳設有產品設計中心及物流中心，擁有從成品的設計、生產、行銷到物流完整的電商資源；此一條龍的資源優勢，使友銓得以在近年來自歐美、日韓等國際快時尚品牌於台灣市場呈百家爭鳴的戰局之際，電商業務的營收數字仍能保持穩定成長的走勢。

(時報資訊)