全球晶片荒未解，傳出台積電將與Sony合資在日本熊本設廠，並以40奈米至20奈米的製程為主，總投資金額將達1兆日圓（約新台幣2600億元）以上，不過此計畫尚未定案，還得看日本政府提供補助金能否拉高，甚至端出優於美國的政策。

日刊工業新聞報導，在日本政府經濟產業省的主導下，台積電與Sony可能會在日本合資設廠，且年底前會先設立製造半導體的合資公司，以利進行後續計畫，預計由台積電拿下主導權，負責製程技術，Sony則會以土地、廠房為主。

報導指出，相關計畫尚未定案，還得看日本政府的補助金政策，目前預計該工廠將以生產40奈米至20奈米的製程為主，主要用於汽車、家用電子與機械產業等類別。

此外，報導提及台積電似乎對日本車用晶片市場有一定興趣，這對日本車廠來說是好消息，尤其部分工廠已因缺料停工，若台積電成功設新廠，將大大緩解供應鏈的壓力。

事實上，台積電在2月份就曾宣布，將斥資約50億元赴日設立100%子公司，用來進行3DIC材料研究。而在去年底全球半導體陷入嚴重缺貨狀況時，日本政府就多次表達希望台積電設廠的想法，積極拉攏台灣半導體巨頭。

(中時新聞網)