最近在多明尼加一場棒球賽發生了可怕的事，根據《TMZ Sports》報導，多米尼加一名棒球員在用棒子痛打主審後被懲處。大聯盟記者高梅茲(Hector Gomez)爆料並分享該事件影片。在影片中勒布朗(Elvis Lebron)與裁判爭吵，最後勒布朗情緒失控直接拿球棒痛打主審，還向主審丟頭盔，行徑相當惡劣。

Esto no se puede dejar pasar por alto... https://t.co/jNXK0jfVVF pic.twitter.com/kj2l7YDWZq — Héctor Gómez (@hgomez27) May 24, 2021

而之後高梅茲指出，勒布朗後續被警方逮捕，且被終身禁止參加所有體育活動，預期也會被指控謀殺未遂，更驚人的是勒布朗曾是大聯盟小熊隊球員，因不良行為被球隊給放棄。看來已經前科累累，另外被球棒痛打的主審在賽後也被送往醫院檢查。

這件事發生在多明尼加棒球聯賽，影片剛開始勒布朗就退後與主審激烈討論比賽內容，似乎不滿好壞球判決，兩人溝通許久打者才願意上打擊區進行打擊，從這個過程已經險象環生，另外捕手也大略參與討論，後來投手投完一球主審判決讓勒布朗超不滿，只見勒布朗怒氣沖沖盯著主審，而主審眼看不對勁往後退，勒布朗慢慢跟上前然後突然暴衝單手拿球棒狠打了主審。

這時現場已引起一陣騷動，原本以為勒布朗與主審分開事情告一段落，沒想到他再次衝上前拿頭盔往主審身上砸，而且看起來相當用力，所幸這一砸沒有打中裁判，但聽到撞擊聲音很大，板凳席球員和教練都上來關注，接著勒布朗竟再次衝上前要找裁判算帳，但他被拉住，全場裁判也都上前阻止衝突再升級，最後勒布朗被球隊帶開結束這場可怕衝突，他也為此付出慘痛代價。

(中時新聞網)