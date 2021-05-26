北投警在陽明山風景區播放柯文哲錄音宣導防疫

全國疫情進入三級警戒，一再宣導民眾減少外出，但上週末陽明山國家公園的停車場仍車潮不斷，氣得台北市長柯文哲說重話，讓公務員居家辦公，「不是讓你全家開車上山」。曾任檢察官的律師翁偉倫指出，上班時間，公務員若人在外面卻填寫在家裡，恐涉「公務員登載不實罪」，最重7年刑；私人企業員工則可能觸犯「業務登載不實」，最重3年刑。

上週末是全國進入三級警戒的第一個周末，然而根據陽明山國家公園即時影像，發現二子坪、擎天崗、小油坑等處停車場，不但有許多車輛進出，甚至一度出現排隊的狀況，可見遊客眾多。

這樣的狀況，氣得台北市長柯文哲在週日的防疫記者會上說重話，表示「給同學停課，不是叫你去開party，給公務員居家辦公，也不是叫你全家開車到陽明山！」。就連新聞台主播房業涵在播報陽明山遊客新聞時，也不禁脫口而出：「真的不知道在想什麼？」。

曾任檢察官的律師翁偉倫，接受自由時報採訪，他表示登載員工出勤紀錄除了有行政責任，還涉及刑責，也就是說，除了機關、公司的記過、懲戒等處分，員工還可能吃上官司。

翁偉倫解釋，線上簽到時，若公務員人在外面，卻填寫在家，可能觸犯刑法第213條「公務員登載不實罪」，可處1-7年刑；如果是私人企業的員工，則可能觸犯同法第215條的「業務登載不實罪」，最重3年刑。

不過，另有法官指出，居家辦公者若「先在家簽到，之後才跑出去」，等同「蹺班」，應該就不涉刑責，但無法避免行政懲處。

(中時新聞網)