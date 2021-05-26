指揮中心24日發布「更新版」的「5／1－5／23 COVID－19本土確定病例校正回歸情形」圖片。（圖／取自臉書粉絲專頁「逆風的烏鴉」）

在中央流行疫情指揮中心喊出「校正回歸」後，這個名詞引發高度爭議。媒體人「逆風的烏鴉」昨日（25）拿出24日指揮中心發布的兩張「5／1－5／23 COVID－19本土確定病例校正回歸情形」圖，質疑其中第一張漏列了14、15日，導致數字兜不攏，是在立委質疑後才做了第二張更新版：漏列的原因可能是作業疏失，但他不相信會犯如此低級錯誤，故可能是有意為之，且細觀數字也頗有爭議，但這些問題從來沒人去問指揮中心。

逆風的烏鴉昨日在臉書發文，刊出24日指揮中心發布的兩張「5／1－5／23 COVID－19本土確定病例校正回歸情形」圖，表示：「這兩張圖是昨天確診『校正回歸』後的比較表。大家有沒有看出兩張圖有何不同？答案是，第一張圖的左邊表格，校正日期只回溯到5／16日，第二張圖，則是回溯到5／14日。兩張圖都是指揮中心昨天發的，第二張是第一張的更正。」

逆風的烏鴉指出，原本發的第一張，因為漏列了5／14、5／15，導致數字兜不攏，校正回歸人數，比256人少了6個，經過立委去質疑，他們才做了第二張圖來更正。至於為什麼會漏列？逆風的烏鴉坦言：「最直接的可能，是作業疏失。但老實說，我不認為會有這樣的低級錯誤。」

對此，逆風的烏鴉分析，如果是有意為之，原因是什麼？第一，是這兩天距離確診日高達8天、9天，已經超過之前說的登錄不及的6天量；第二，當初說要校正回歸的理由是篩檢量太大，但5／14這天，原確診只有29人，即使5／15，也只有180人，是大在哪？如果公布出來，就是打指揮中心自己的臉。

逆風的烏鴉進一步質疑，如果確診29例、180例都來不及通報，這是怎樣的效率？是真的來不及通報嗎？還是這其實不是校正回歸，而是疏散確診數？逆風的烏鴉直言：「好加在，反正也沒有人問指揮中心這些問題。」

(中時新聞網)