新冠肺炎肆虐全球已超過1年，但台灣到了最近才真正體驗到疫情的嚴峻，因爆發的本土確診案例居高不下，民眾只能更加自律的生活，用自己的力量一同守護家鄉的安全，南韓天團「TWICE」台籍成員子瑜，昨開了直播，結束前提起了台灣的疫情，子瑜希望大家做到一件事情，才能戰勝病毒。

台灣疫情緊張，已連日出現破百的確診數，雙北尤其嚴重，醫護忙得沒空喝水、上廁所，民眾也因三級警戒延長，工作、日常生活都得再調適，但為了守住安全的環境，多數人都相當自律而小心地過日子，TWICE台籍成員子瑜雖遠在他鄉發展，但仍心繫台灣，昨(5/25)她和隊友多賢一同開直播，其實韓國疫情也相當嚴重，因此現階段無法舉辦粉絲見面會，但她們積極透過網路，在線上安全地跟粉絲保持互動，彼此陪伴。

多賢跟子瑜這次開播，從開頭就很照顧粉絲，跟大家閒聊長達40多分鐘，有粉絲留言當天是自己的生日，希望得到偶像的祝福，子瑜才說出自己媽媽也是5/25生日，多賢得知馬上請子瑜教她「生日快樂」中文怎麼說，在鏡頭前甜甜送上祝福：「生日快樂，子瑜媽媽！」，還心疼子瑜不能回家陪媽媽慶祝。

而直播到最後收尾時，子瑜突然提起了台灣的狀況，表示家鄉的疫情本來還好，但最近突然變得嚴重了，讓她有些擔心，因此呼籲：「大家一起加油！一定能戰勝病毒的！」，也要大家務必小心，「出門一定要戴好口罩喔！」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)