40歲曾姓男子24日早上11時許，在農會櫃台前不斷的操作手機與人聯繫，且神色煩燥，行員覺得有異立即報警求助，員警到場後發現該名男子帳戶莫名多了18萬，且有陌生男子來電催促，要求他將該18萬的款項匯到另外的帳戶，男子懷疑接到詐騙電話，經員警協助才發現是40歲許姓男子匯款輸錯帳號而導致這次烏龍事件。

曾姓男子24日上午至蘆竹農會櫃檯辦理事務，一邊通話一邊操作手機，行員發現曾男神色不對勁且神情煩躁，行員立即通知蘆竹分局外社派出所員警，請求員警到場協助男子，員警到場瞭解後，曾男表示，他發現帳戶內莫名多了18萬元的存款，而且許姓男子不斷來電催促，要他將該筆款項轉匯到指定的帳戶。

員警起初也以為許男是詐騙集團成員，於是將他誘出，並且派遣員警便衣埋伏，接近中午12點時，許男果然依約現身，見面詳細解釋後，才發現原來男子真的是因為在匯款時，轉入帳戶帳號誤植了1個數字，才造成這場誤會。最後雙方在員警的協助之下確認無訛後，曾男也很有誠信的將這18萬元現金交還予焦急的許男。

蘆竹分局呼籲，匯款時，請再三確認相關帳號數字是否正確；錯匯款項，應即向款項轉入銀行求助，請求代為聯繫對方返還，倘若受款帳戶所有人不願歸還，可依民法第179條規定，向法院提起民事訴訟要求返還不當得利。

(中時 )