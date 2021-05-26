周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米期貨跌至一個月低點，因及時的春季播種和中西部大部分地區的有利降雨提振了作物前景，加上跌破支撐價後加速跌勢，大豆和小麥也下跌，亦因收成前景看好，以及玉米重挫帶來的壓力。

分析師表示，玉米挫收拖累其他穀物市場下跌，由於西部地區天氣乾燥，先前對天氣擔憂支撐期價，但是目前降雨，料產量前景佳，因此玉米市場回吐漲勢，令7月期約創下4月22日以來的最低水準。

據美國農業部周一發佈的資料顯示，截至5月23日當周，美國玉米播種工作完成90%，一周前為80%，上年同期為87%，五年平均進度為80%。春播步伐迅速，加上美國中西部地區降雨穩定，可望緩解市場對全球供應緊張的擔憂。

終場7月大豆跌11美分，報1511.75美分， 7月玉米跌37美分，報620.25美分， 7月小麥跌5.75美分，報656.5美分，7月黃豆油漲1.56美分，報66.69美分，7月黃豆粉跌13.9美元，報386.3美元。(商品行情網)

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