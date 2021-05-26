華盛頓特區總檢察長卡爾·萊辛（Karl Racine）周二宣布，他將以違反反托拉斯法為由起訴亞馬遜公司，他表示，該電商巨頭以不公平的手段抬高消費者的價格，並打壓創新。

萊辛指控亞馬遜非法使用價格協議削弱競爭，該訴訟案將對亞馬遜提出損害賠償和祭出罰款，以遏阻類似的行為。該訴訟案要求法院透過各種必要的補救措施來阻止亞馬遜損害競爭的能力，這些措施可能包括結構性的救濟，通常是一種解約（breakup）的方式。

亞馬遜股價幾乎不受影響，周二終場仍小漲0.4%。

這是美國第一起對亞馬遜提出的反托拉斯訴訟，亦是去年以來美國提出的第6起類似訴訟。這個在華盛頓特區高等法院提起的訴訟，指控亞馬遜以非法的手段維持其壟斷力量，利用合約條款禁止其平台上的第三方賣家以較低的價格在其他平台提供產品。

華盛頓特區總檢察長辦公室表示，這些合約在整個線上零售市場創造出「人為抬高的底價」，這些協議使競爭、創新和選擇減少，最終將損害消費者和第三方賣家。

亞馬遜要求想在其線上市集做生意的第三方賣家都必須遵守亞馬遜的「業務解決方案協議」。在2019年以前，亞馬遜都在該合約納入一個稱為「無價差條款」（price parity provision）的規定，禁止第三方賣家以較低的價格在亞馬遜競爭對手的網路市集上提供商品。但隨著反托拉斯的監管日益嚴格，亞馬遜在2019年3月悄悄撤銷這個規定。

本案指出，亞馬遜在刪除了「無價差條款」後，又加入幾乎相同的條款，稱為「公平定價政策」（fair pricing policy），讓亞馬遜可以「制裁」在對手市集以較低價格提供商品的賣家。

亞馬遜發言人周二發布聲明表示，華盛頓特區總檢察長的說法完全相反，賣家在我們線上商店提供的產品價格是自訂的，事實是亞馬遜為最廣泛的產品提供低廉的價格，我們為此感到自豪。亞馬遜並表示，華盛頓特區總檢察長尋求的救濟措施，將迫使亞馬遜向客戶提供更高的價格，這有違於反托拉斯法的核心目標。

(時報資訊)