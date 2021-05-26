隨著行動支付、電子載具普及，不少人前往超商、賣場消費選擇不拿紙本發票，在疫情期間不僅能減少接觸風險，也有機會中雲端專屬獎。不過卻有網友透露，本次開出的110年3、4月統一發票兌獎號碼，自己中了600元獎項，不過消費金額卻高達1億元，超狂紀錄讓網友全看傻了。

原PO昨（25日）在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，自己平常習慣利用電子載具儲存發票，不僅可以減少浪費不必要的紙張，同時又能提供自己及其餘5名親友使用，光這一期就蒐集了321張發票。

不過最讓她錯愕的是，雖然本次統一發票中了600元，但電子載具上顯示的3、4月消費金額竟高達新台幣100,057,288元，「我真的找不到消費1億多的發票，到底是誰打成我的載具啊？」

昨（25）日開出110年3、4月期統一發票兌獎號碼，有女網友透露自己中了600元獎項，不過當期的消費金額卻高達1億元，讓她十分錯愕。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友針對原PO超過1億元的消費金額表示驚訝，「如果打統編，10年的營業稅都不用繳了」、「這個發票打出來店員應該忙著找妳吧」、「店家應該已經跑路了，光是營業稅看他們要交多少」、「是買了遊艇飛機之類的嗎」；也有人打趣調侃「消費1億多，才中600，投資報酬率也太低了吧」、「一張都沒中的我釋懷了」、「花很多才600元，那我沒中是應該的」。

貼文同樣釣出其他苦主，明明發票數量也不多，但消費金額卻分別有2億、4億，甚至高達9億，對此，就有內行人解答，直言該APP可以手動輸入發票，隨意填寫金額，但也有可能系統出錯，「我也曾經剛使用時系統出錯好幾億，以為被盜刷」。

(中時新聞網)