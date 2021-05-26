【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著疫情升級，各大風景區為了配合防疫，也紛紛暫停開放。交通部觀光局茂林國家風景區管理處因應新冠疫情全國警戒升至第三級，自5月20日起封閉新威、茂林、禮納里三座遊客中心與所轄景點，相關出租或OT店家（包含涼山遊憩區、賽嘉樂園、十八羅漢山服務區、森思咖啡、蝶。Svongvong手感烘培坊、聚寶來餐廳、霧光雲台民宿等）也配合場域封閉，暫停營業。

暫停營業期間，茂管處也運用最夯線上旅遊，化身為「茂管家」，以「線上物流」的概念，藉由無遠弗屆的網路，將景點資訊與店家服務帶給大家，讓美麗的山川與店家的努力不受侷限，也陪伴民眾體驗宅在家線上旅遊的樂趣。

茂林國家風景區向來以豐富多樣的山林景觀與活力奔放的原民部落文化聞名，這些元素也展現在「食」的特色上，其中由茂林當地魯凱青年陳彥君經營的麵包店「蝶。Svongvong手感烘焙」便是一例。

▲魯凱青年「大頭」以職人精神打造了「蝶。Svongvong手感烘焙」麵包烘焙坊。 圖：交通部觀光局茂林國家風景管理處╱提供

綽號「大頭」的麵包師傅陳彥君，祖先世代皆居住於高雄茂林，碩士畢業後返鄉部落，深感部落缺乏對當地優良農特產品的行銷。本身所學為傳播與生態旅遊的他，從零開始自學烘焙，打造了「蝶。Svongvong手感烘焙」麵包烘焙坊，並落實「自然風味，吃得健康」是「蝶。Svongvong」製作麵包的最高指標。

嚴選法國、日本進口的天然無添加頂級麵粉，搭配在地生產的無毒農產，諸如馬告、紅藜、刺蔥等原民常見食材，皆是「蝶。Svongvong」麵包的經典配方；此外，不同口味、配方的麵糰採用個別發酵，往往光是發酵就耗時數日。然而正是這樣「職人精神」的堅持，讓人每每咬下大頭端出的麵包，就被紮實的口感與齒頰留香的味道俘虜，不僅吃得安心與健康，也將屬於茂林的味道帶進每個人的味蕾中，「蝶。Svongvong」的麵包無形中成為另一種行旅茂林的方式。

▲「蝶。Svongvong」推出線上物流「防疫優惠」方案。 圖：交通部觀光局茂林國家風景管理處╱提供

大頭特別推出線上物流-「防疫優惠」方案，口味更多達數十種。店家特別提醒，選用「定點外送」方案取貨麵包的人數不得超過2人，並務必全程配戴口罩，享受美食的同時不忘遵守防疫規範。想品嘗美味麵包的饕客們直接至「蝶。Svongvong手感烘焙」臉書粉絲專頁與店家聯繫即可！

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(中時新聞網)