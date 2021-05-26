【旅奇傳媒/記者-張語柔】你有在日本神社抽過籤嗎？打開籤詩若是「吉」就直接帶回家，若是「凶」就得將它綁起來。但……如果打開後寫著「跟那個女人分手吧」呢！？這些內容超毒舌、直白而深受喜愛的「ICHIHARA HIROKO 的戀愛籤詩（イチハラヒロコの恋みくじ）」，起源於大阪「布忍神社」，愛抽籤的旅人別忘了把它排進下趟日本之旅！

ICHIHARA HIROKO 的戀愛籤詩 由日本知名現代藝術家「ICHIHARA HIROKO」所企劃的這組籤詩，最先起源於大阪「布忍神社」，和過往總是長篇大論、說法隱晦的籤詩大有不同，打開後雖然只有幾行文字，內容卻一針見血，因而引起共鳴。

▲「布忍神社」距離大阪市區搭乘電車約40分鐘即可抵達。 圖：陳先生/攝

整組籤詩有36張，簡潔又有力讓人看了會心一笑，但神社偶爾會收到大家反應看不懂的抱怨，布忍神社的宮司後來便在官網刊登說明文，幫助「解籤」。

▲「真可憐」到底是指誰可憐？是自己還是對方？看了解籤才知道，原來是說那個不管自己的「對方」很可憐。 圖：陳先生/攝

原本就話題性十足的這款戀愛籤詩，不僅2017年登上Google APP廣告，2019年也被日本知名藝人松子DELUXE（マツコ・デラックス）主持的談話性節目「松子不知道的世界（マツコの知らない世界）」介紹，可說是話題性層層堆疊！

▲大阪布忍神社。 圖：陳先生/攝

想要嘗試抽抽毒舌戀愛籤，現在不只到大阪的布忍神社可抽，包含兵庫縣、愛知縣、熊本縣等地的神社也有機會抽到喔！

▲兵庫縣「二宮神社」。 記者-張語柔／攝

其中1處就是因為神社名稱與傑尼斯偶像團體「嵐」的成員二宮和也的姓氏頗有緣份，因而被粉絲們被視為聖地的「二宮神社」，自JR三宮站徒步約10分鐘，經過看似有點古老的二宮商店街後即可抵達。

▲二宮神社不僅抽籤夯，充滿「嵐」元素的繪馬也掛滿滿。 記者-張語柔／攝

雖然前往二宮神社的路上不算熱鬧，但從神社只要再徒步約10分鐘，就能抵達充滿異國風情的「北野異人館」與「風見雞館」等神戶的人氣觀光景點，想要挑戰抽「ICHIHARA HIROKO 的戀愛籤詩」，也適合在規劃神戶自由行時一同順遊。

▲神戶充滿異國風情的北野異人館區。 記者-張語柔／攝

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(中時新聞網)