年初曾隨世界衛生組織赴中國查COVID-19源頭的荷蘭病毒學家古柏曼斯今天表示，再赴中國進行調查可能有助於找到更多病毒起源的研究資料，但應與北京提供的訊息分開稽核。

路透社報導，美國稍早已呼籲，世界衛生組織（WHO）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭第2階段調查工作中，應讓國際專家對病毒來源和疫情爆發初期加以評估。

古柏曼斯（Marion Koopmans）所屬的世衛團隊，今年初在中國花費4星期進行調查，並於3月與中國科學家發表聯合調查報告，內容指出，病毒可能是由蝙蝠透過另一種動物傳到人類身上。

當時報告寫道：「（病毒）極不可能是透過實驗室事件外洩。」

然而，「華爾街日報」日前報導說，中國武漢病毒研究所研究員曾於2019年11月就診。由於武漢正是COVID-19起源地，且就診時間比中國公告疫情早1、2個月，再度引發了COVID-19源頭的討論聲浪，美國情報圈也在進行相關調查。

美國政府消息人士則表示，目前仍沒有證據證明疫情是源自實驗室。

古柏曼斯今天表示，團隊希望能針對幾個方面在中國進行更多研究，目前正在等待世衛討論結果。她強調有必要取得明確授權來進行研究，而非執行稽核工作。

她說：「我認為兩件事不能混為一談，這樣的結合是行不通的。你可以要我們做稽核，或要我們做後續研究，或兩者並行，但這就要透過不同的機制，否則無法取得任何進展。」

(中央社)