本土疫情大爆發影響台股走勢，盤中指數一度大跌逾1400點，眾多股民都虧損不少，56歲名主持人、作家吳淡如卻逆風進場，被酸民出征看衰，昨（25日）她公開帳戶數字，每檔都有漲幅，讓網友全跪著看。

吳淡如直接在臉書PO帳戶內容，可以看到她買了6檔股票，現股成本近640萬，市價近670萬，獲利率都在0.49-8.20%之間，未實現損益近30萬，她表示這個帳戶是5月12日創立的，稱為「傻瓜3號退休金帳戶」，短短兩周就歡喜收割，她反擊當初看衰的酸民：「哈哈那幾天真的有好幾個人來嗆聲詛咒我很慘！或者要準備更多子彈之類的，謝謝你為我擔心了。」強調這些數字都沒有任何校正回歸。

吳淡如表示公布專買台股的帳戶是為了做實驗，並傳授投資的觀念，「我老實說台股是淺碟市場。不管大家多麼感覺良好，國際經濟局勢才是最高主宰」她按照理財專家施昇輝及陳重銘的傻瓜法則，有點錢就進場買傻瓜股，「為了證明人過中年很久開始存還來得及！不要再當賭徒，也不要被花言巧語騙了，把理財的權柄交在別人的手裡」並引用股神巴菲特的說法，「投資就是雪球與坡道，要有夠深雪，夠平穩夠長的坡道，雪球就一定會慢慢滾大」假設沒有錢也沒關係，只要身體健康，坡道就會長長長。

同時，吳淡如分享另外兩個帳戶的用途，分別做房地產和外匯，笑說外匯操盤20年大概只有理專跟自己知道戰績，「他應該知道我是極少數沒有滅頂的傢伙！不過這20年來我算過了，就算只投美股S &P500，也比我自作聰明賺更多！」

(中時新聞網)