舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二接受媒體訪問時表示，雖然她對美國經濟充滿樂觀，但目前依然不是改變政策的時候。
她指稱，雖然美國經濟出現部分亮點，令她對未來充滿信心，不過她強調Fed仍在尋求更多明顯的進展。Fed先前傾向使用「明顯的進展」，作為是否開始討論縮減每月購債規模、甚至最終提高利率的參考指標。
戴利指出，目前Fed政策仍適當，就是對美國經濟提供支撐。她還補充針對通膨近來攀升，她與其他決策官員看法相同，就是應屬於暫時性現象。
(工商 )
舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二接受媒體訪問時表示，雖然她對美國經濟充滿樂觀，但目前依然不是改變政策的時候。
她指稱，雖然美國經濟出現部分亮點，令她對未來充滿信心，不過她強調Fed仍在尋求更多明顯的進展。Fed先前傾向使用「明顯的進展」，作為是否開始討論縮減每月購債規模、甚至最終提高利率的參考指標。
戴利指出，目前Fed政策仍適當，就是對美國經濟提供支撐。她還補充針對通膨近來攀升，她與其他決策官員看法相同，就是應屬於暫時性現象。
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