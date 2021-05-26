舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二接受媒體訪問時表示，雖然她對美國經濟充滿樂觀，但目前依然不是改變政策的時候。

她指稱，雖然美國經濟出現部分亮點，令她對未來充滿信心，不過她強調Fed仍在尋求更多明顯的進展。Fed先前傾向使用「明顯的進展」，作為是否開始討論縮減每月購債規模、甚至最終提高利率的參考指標。

戴利指出，目前Fed政策仍適當，就是對美國經濟提供支撐。她還補充針對通膨近來攀升，她與其他決策官員看法相同，就是應屬於暫時性現象。

(工商 )