摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，愛普（6531）受惠物聯網（IoT）記憶體放量，人工智慧（AI）記憶體由design-in設計突破到放量生產，加持獲利大爆發，初次納入研究範圍，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價810元。

摩根大通指出，愛普經過2016～2019年一段不算短的辛苦業務轉型期，透過管理與良好執行力，將自身轉變為獲利穩定的IoT記憶體IC設計公司，同時把業務多角化到矽智財（IP）上。

外資估計，愛普2021～2023年獲利年複合成長率高達32％，每股純益將從2020年的10.95元，倍增至2021年的21.81元，足足多賺了一股本，2022年持續大幅年增至28.9元。

IoT事業體方面，2016～2018年時因2G手機退出主流地位，愛普IoT營收面臨下滑，後隨類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）透過MCU平台擴大採用至穿戴式裝置、IoT設備，愛普IoT事業於2020年破繭而出，目前成為提供營收與獲利的主力來源。

AI事業體則帶給愛普增長機會，摩根大通指出，愛普離下半年加密貨幣挖礦專案量產更靠近，量產動能可能持續到2022年，其次，愛普持續醞釀孵化資料中心、智慧機OEM廠等客戶專案。

(工商 )